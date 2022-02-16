Haber Giriş: 16 Şubat 2022 Çarşamba 14:43Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu koronavirüse yakalandı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün yaptırdığı COVID-19 testinin pozitif çıktığını, hastalığı hafif geçirdiğini açıkladı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, bugün yaptırdığı COVID-19 testinin pozitif çıktığını kaydetti.
Hastalığı hafif geçirdiğini aktaran Çavuşoğlu, "Çalışmalarıma ara vermeden bir süre evden devam edeceğim. Rabbim tüm hastalarımıza şifa versin." dedi.
Etiketler: Koronavirüs Mevlüt Çavuşoğlu
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