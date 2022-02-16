Cumhurbaşkanı Erdoğan, taziye mesajını sosyal medya hesabından paylaştı.

Mesajda, "Dün akşam vefat haberini aldığımız, Rumeli Türküleri denince akla gelen ilk isimlerden biri olan, değerli sanatçımız Arif Şentürk Beyefendi'ye Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, sevenlerine ve tüm Balkan halklarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.