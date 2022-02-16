Haber Giriş: 16 Şubat 2022 Çarşamba 13:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Arif Şentürk için taziye mesajı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 81 yaşında hayatını kaybeden Türk halk müziği sanatçısı Arif Şentürk için başsağlığı mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, taziye mesajını sosyal medya hesabından paylaştı.
Mesajda, "Dün akşam vefat haberini aldığımız, Rumeli Türküleri denince akla gelen ilk isimlerden biri olan, değerli sanatçımız Arif Şentürk Beyefendi'ye Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, sevenlerine ve tüm Balkan halklarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.
Dün akşam vefat haberini aldığımız, Rumeli Türküleri denince akla gelen ilk isimlerden biri olan, değerli sanatçımız Arif Şentürk Beyefendi'ye Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, sevenlerine ve tüm Balkan halklarına başsağlığı diliyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 16, 2022
Mekânı cennet olsun.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
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