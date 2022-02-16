Haber Giriş: 16 Şubat 2022 Çarşamba 14:03Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
AK Parti il başkanları Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yarın il başkanları toplantısı yapılacak. AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenecek toplantıda 2023 seçimleri öncesinde teşkilatın çalışmaları değerlendirilecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 152'nci Genişletilmiş İl Başkanları toplantısına başkanlık edecek. İş ve dış gelişmelerin değerlendirileceği toplantıda, 2023 seçimleri en önemli gündem başlığı olacak.
Yapılacak çalışmalar ve atılacak adımlar konuşulacağı toplantıda, Erdoğan, il başkanlarından sahada daha aktif çalışmalarını isteyecek.
İllerde devam eden projeler de toplantıda gündeme gelecek.
Ekonomideki son durumun da değerlendirileceği toplantıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Enflasyonla mücadele politikasının" halka doğru anlatılması talimatını verecek.
Etiketler: AK Parti Recep Tayyip Erdoğan
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