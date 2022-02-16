Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 152'nci Genişletilmiş İl Başkanları toplantısına başkanlık edecek. İş ve dış gelişmelerin değerlendirileceği toplantıda, 2023 seçimleri en önemli gündem başlığı olacak.

Yapılacak çalışmalar ve atılacak adımlar konuşulacağı toplantıda, Erdoğan, il başkanlarından sahada daha aktif çalışmalarını isteyecek.

İllerde devam eden projeler de toplantıda gündeme gelecek.

Ekonomideki son durumun da değerlendirileceği toplantıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Enflasyonla mücadele politikasının" halka doğru anlatılması talimatını verecek.