Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Japonya Başbakanı Abe ile görüştü

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Suriye'de 3 yıl rehin kaldıktan sonra Türkiye'nin yardımlarıyla serbest bırakılan Japon gazeteci Yasuda için başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bakan Çavuşoğlu olmak üzere Türk hükümetine teşekkür ederek, "Türkiye ile ilişkileri her alanda, her seviyede ilerletmek istiyoruz" diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu da gazeteci Yasuda'nın sağ salim evine dönmesinden duyulan memnuniyeti dile getirdi.

"Bu ziyaretimle çok iyi olan ilişkilerimizi daha ileri götürmek için tüm muhataplarımla çok verimli görüşmeler yaptım" diyen Çavuşoğlu, her iki tarafta da ilişkilerin ilerlemesine yönelik iradenin olmasından ayrıca mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Çavuşoğlu, Japonya'daki temasları kapsamında dün mevkidaşı Taro Kono ile bir araya gelmişti.

Kaynak: AA