Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da "Fidanlar Fidanlarla Büyüyor" projesinin fidan dikim töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Bir ülkenin, bir bölgenin refahı, diğer ülkelerin sefaletine dayanıyor"

Dünya genelinde orman varlığı günden güne daha da azalıyor. Verimli tarım arazilerinin yerini bacalarıyla havayı kirleten fabrikalar alıyor. Batılı devletlerin ürettiği bu sorunların yükünü fakir devletler, fakir halklar ödüyor. Bir ülkenin, bir bölgenin refahı, diğer ülkelerin sefaletine dayanıyor. Tabiata, çevreye ve hayata dair bakış açımızı düzeltmezsek, dünya yaşanılır bir yer olmaktan tamamen çıkacaktır.

"Türkiye erozyonla mücadelede dünya lideri"

Bizler son 16 yılda yoğun çaba sarfettik. Gezi olaylarında sokakları yakıp yıkanlar gibi değil samimiyetle ülkemize hizmet ettik. 21 milyon olan orman varlığımızı 22 milyon hektara çıkarttık. 137 şehir ormanımız, 424 bal ormanımız bulunuyor. 16 yılda 4 milyar 70 milyon adet fidan diktik. İnşallah bu rakamı 7 milyona çıkartmak istiyoruz. Sadece yeryüzündeki çölleşmeyle değil zihinlerdeki çölleşmeyle de mücadele ediyoruz. Türkiye erozyonla mücadelede dünya lideridir ve orman alanını arttıran nadir ülkelerdendir. Çevre bilincini kazandıracak çalışmalara öncelik veriyoruz.

Kaynak. TRT Haber