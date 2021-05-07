Haber Giriş: 7 Mayıs 2021 Cuma 19:24Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Filistinli mevkidaşı ile açıklama yapıyor
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret amacıyla Ankara’da bulunan Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile bir araya geldi. İki bakan ortak basın açıklaması yapıyor.
Bakan Çavuşoğlu, İsrail'in Doğu Kudüs'te yasa dışı yerleşim yerleri açma yönündeki adımlarından vazgeçmesini istedi.
Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki de "Türkiye, Filistin halkına destek konusunda herkesten önce gelmektedir." dedi.
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