Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:

Yunan gazetesi (Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili) alçakça bir manşet attı. Yunan Büyükelçiyi bakanlığa çağırdık.

Biz (Kıbrıs meselesinde) artık federasyon için müzakere etmeyeceğimizi defalarca söyledik.

#SONDAKİKA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Hakaret, küfür basın özgürlüğü çerçevesinde değerlendirmemelidir. Yunan Dışişleri Bakanlığının yaptığı açıklamayı olumlu buluyoruz. Basın özgürlüğüyle ilgili olmadığını ve kınadıklarını açıkça söylediler. https://t.co/02A9jVAbZq pic.twitter.com/L1lsgNfGJi