Bakan Çavuşoğlu: Yunan Büyükelçiyi bakanlığa çağırdık
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Yunan gazetesi (Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili) alçakça bir manşet attı. Yunan Büyükelçiyi bakanlığa çağırdık" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:
Yunan gazetesi (Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili) alçakça bir manşet attı. Yunan Büyükelçiyi bakanlığa çağırdık.
Biz (Kıbrıs meselesinde) artık federasyon için müzakere etmeyeceğimizi defalarca söyledik.
#SONDAKİKA— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 18, 2020
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Hakaret, küfür basın özgürlüğü çerçevesinde değerlendirmemelidir. Yunan Dışişleri Bakanlığının yaptığı açıklamayı olumlu buluyoruz. Basın özgürlüğüyle ilgili olmadığını ve kınadıklarını açıkça söylediler. https://t.co/02A9jVAbZq pic.twitter.com/L1lsgNfGJi
(Kıbrıs meselesinde) Başarısız olacak yeni bir maceraya atılmanın hiçbir anlamı yoktur.
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