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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Pompeo ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefonda görüştü.

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABDli mevkidaşı Pompeo ile görüştü

Suriye ile ilgili gelişmeler ve İdlib'de Esad rejimi ile Rusya'nın yürüttüğü operasyon uluslararası kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Akar sabahtan bu yana yoğun bir diplomasi trafiği yürüttü.

Çavuşoğlu, Fransız, Alman ve Amerikalı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü. 

Milli Savunma Bakanı Akar da Fransa Savunma Bakanı ile Suriye'deki gelişmeleri ele aldı.

Türkiye, Rusya ve İran hatırlanacağı gibi geçen Cuma günü İdlib'i ele aldıkları bir Tahran Zirvesi'nde bir araya gelmişlerdi.

Bu Cuma günü ise bu kez Türkiye'nin ev sahipliğinde, Rusya, Almanya ve Fransa temsilcileri yine Suriye gündemiyle bir araya gelecek. 

Kaynak: TRT Haber

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