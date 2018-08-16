Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: ABD gerçek dostun kim olduğunu göremiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 10. Büyükelçiler Konferansı'nın kapanışında konuştu.

Çavuşoğlu, bir gazetecinin "ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Türkiye iyi bir dost olmadığını kanıtladı.' şeklindeki açıklamalarını nasıl değerlendiriyorsunuz ?" sorusuna "ABD, gerçek dostun kim olduğunu bilmiyor, göremiyor." yanıtını verdi.

"Terör örgütüne binlerce tır silah vermek mi, yasal bir sürecin işlenmesi mi dostluğa aykırı?"

Türkiye'nin ABD'ye yönelik hiçbir yanlışının olmadığının altını çizen Çavuşoğlu, kim olursa olsun herhangi bir suçlamayla karşı karşıya olduğu zaman yargı sürecinin işleyeceğini ifade etti.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin ABD'ye saldıran kişileri desteklemediğine ve terör örgütüne silah vermediğine dikkati çekerek, "Terör örgütüne binlerce tır silah vermek mi dostluğa aykırı, yasal bir sürecin Türkiye'de işlemesi mi?" dedi.

"Biz bir kovboy filmi çevirmiyoruz"

ABD'li muhataplarına defalarca yaptırım ve baskının Türkiye'ye işlemeyeceğini söylediklerini aktaran Çavuşoğlu, dostane ve hukuk çerçevesinde çözüm yaklaşımı olması halinde gerginliğe de gerek olmayacağını belirtti. Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Yani ABD'nin bu işlerin bir kovboy filmi olmadığını görmesi lazım. Biz bir kovboy filmi oynamıyoruz ya da çevirmiyoruz. İki büyük ülke ve ilişkileri iyi olması gereken iki büyük ülke ama birbirimize saygı duymayı öğreneceğiz. Saygı baskıyla olmaz, saygı yaklaşımla olur."

Çavuşoğlu, ABD'nin şu anki politikalarının öngörülemediğini, bu politikaları Avrupa'nın da desteklemediğini dile getirdi. Çavuşoğlu, "Biz, hiçbir ülke ile sorun yaşamak istemeyiz. ABD ile sorun yaşamaktan hiçbir zaman mutlu olmayız. ABD ile olan sorunlarımızı çok kolay çözebiliriz ama ABD'nin şu anki anlayışıyla değil." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA