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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştü. Abbas, Filistin halkı olarak Türkiye'nin yanında yer aldıklarını vurguladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü

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