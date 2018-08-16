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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: TL'ye dönük spekülatif ortam bertaraf edildi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'ye karşı ilan edilen ekonomik savaşla ilgili, Türk Lirası'na dönük spekülatif ortamın tamamen bertaraf edildiğini söyledi.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: TLye dönük spekülatif ortam bertaraf edildi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'na dair açıklama yaptı.

Ekonomide alınan tedbirler neticesinde iki gündür hızlı bir iyileşme sürecinin yaşandığının görüldüğünü belirten Kalın, “Türk lirası üzerinde spekülasyon yapılmasına imkan sağlayacak, o istismara açık ortam tamamen bertaraf edilmiş durumdadır.” dedi.

 


 

Kalın, yoğun temaslar neticesinde Kuveyt’ten, Almanya’dan, Fransa’dan hatta Rusya’dan olumlu neticeler ve haberler almaya başladıklarını söyledi.

Türkiye’nin alternatifsiz olmadığını belirten Kalın, “Enerji konusunda olsun, ticaret konusunda olsun, yatırım konusunda ve diğer alanlarda dünyadaki küresel gelişmelerle uyumlu bir şekilde opsiyonlarını, alternatiflerini çoğaltarak bundan sonra da yoluna devam edecektir.” diye konuştu.

Kalın, Türk Lirası üzerinden yürütülen spekülasyon ve algı operasyonları ile ilgili kanalların kapatıldığını ifade etti.

 


 

Kalın, Almanya ve Fransa gibi Eurozone ekonomisinin iki güçlü aktörünün adım atma niyetini ifade etmesinin son derece önemli olduğunu dile getirdi.

“Sincar benzeri operasyonlar yoğun şekilde gelecek”

Terörle mücadele operasyonlarına değinen Kalın, “Terörü yerinde bitirme kararlılığımız tamdır.Sincar benzeri operasyonlar bundan sonra da yoğun şekilde gelecektir.” dedi.

 


 

Kaynak: AA / TRT Haber

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