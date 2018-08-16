AK Parti'de büyük kongre için geri sayım başladı

AK Parti Cumartesi günü yapılacak büyük kongreye hazırlanıyor. AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal kongrenin ana sloganının "Millet bir, hedef bir" olarak belirlendiğini söyledi.

Ünal, "1071'den bugüne bu toprakları bize vatan yapan millet bir ve 2023 2053 2071 hedefleri de bizim ortak hedeflerimiz." dedi.

"AK Parti yenilenmeyi motto haline getirmiştir"

Parti yönetiminde bazı değişiklikler yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) ve Merkez Yürütme Kurulu (MYK) yeniden şekillendirilecek. İlgili kullarda görüşülecek, son kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verecek.

Ünal konuyla ilgili "AK Parti yenilenmeyi motto haline getirmiştir. Bizim bu konuda şu kadar yenileşme olabilir şu kadar bir değişme olabilir dememiz afaki olur. Takdir sayın cumhurbaşkanımızdır." diye konuştu.

Kongreye katılacak partiler

Kongreye misafir olarak katılacak partiler de netleşmeye başladı. AK Parti Sözcüsü Ünal, şimdiye kadar HÜDAPAR, Anavatan Partisi, BBP, MHP, İyi Parti ve Saadet Partisi'nin kongreye katılacağını söyledi. CHP'nin de katılacağını fakat henüz katılacak kişinin ismini belirlemediğini belirtti.

AK Parti 6. Olağan Kongresi Cumartesi günü Ankara Spor Salonu'nda yapılacak.

Kongrenin akşamında ise MKYK ilk toplantısını gerçekleştirecek. Bu toplantıda partinin MYK'sı da netleştirilecek.

Kaynak: TRT Haber