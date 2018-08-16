  • 16 AĞUSTOS 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • DOLAR 5.827
    EURO 6.643
  • BIST 87143.21
    ALTIN 220.079
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, "Sınırlarımız içinde ve dışında yürüttüğümüz terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir." dedi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter paylaşımında, Adıyaman'da yürütülen terör operasyonunda şehit olan askerlere rahmet, yaralılara şifa diledi.

Altun, "Milletimizin başı sağ olsun. Sınırlarımız içinde ve dışında yürüttüğümüz terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir." ifadesine yer verdi.


 

Kaynak: AA

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER