Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter paylaşımında, Adıyaman'da yürütülen terör operasyonunda şehit olan askerlere rahmet, yaralılara şifa diledi.
Altun, "Milletimizin başı sağ olsun. Sınırlarımız içinde ve dışında yürüttüğümüz terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir." ifadesine yer verdi.
Adıyaman’ın Kömür Beldesi kırsalında şehit düşen kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağolsun.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) 16 Ağustos 2018
Sınırlarımız içinde ve dışında yürüttüğümüz terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir.
Kaynak: AA