Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Washington'da ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman ve ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşarı Victoria Nuland ile bir araya gelecek.

Söz konusu ziyarette yapılacak kapsamlı heyetler arası siyasi istişarelerde; ikili ilişkiler, bölgesel konular ve uluslararası gelişmelerin ele alınması bekleniyor.