Haber Giriş: 15 Eylül 2021 Çarşamba 11:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal Washington'a gidecek
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, 16-17 Eylül'de ABD'nin başkenti Washington'ı ziyaret ederek ikili görüşmeler yapacak.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Washington'da ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman ve ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşarı Victoria Nuland ile bir araya gelecek.
Söz konusu ziyarette yapılacak kapsamlı heyetler arası siyasi istişarelerde; ikili ilişkiler, bölgesel konular ve uluslararası gelişmelerin ele alınması bekleniyor.
Etiketler: ABD Dışişleri Bakanlığı Türkiye- ABD İlişkileri
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