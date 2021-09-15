Irak’ın kuzeyindeki teröristlere yönelik operasyonlara kararlılıkla sürdürülüyor.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Pençe Şimşek operasyon bölgesinde 4 PKK'lı teröristin tespit edildiğini duyurdu.

Teröristler, ateş destek vasıtaları ve ATAK helikopterleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki teröristlere yönelik operasyonlara kararlılıkla devam ediyor.



Pençe Şimşek operasyon bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist daha ateş destek vasıtalarımız ve ATAK helikopterlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. pic.twitter.com/A0ifw0hle1