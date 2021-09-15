Haber Giriş: 15 Eylül 2021 Çarşamba 11:08Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Pençe Şimşek operasyon bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Pençe Şimşek operasyon bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist, ateş destek vasıtaları ve ATAK helikopterleri tarafından etkisiz hale getirildi.
Irak’ın kuzeyindeki teröristlere yönelik operasyonlara kararlılıkla sürdürülüyor.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Pençe Şimşek operasyon bölgesinde 4 PKK'lı teröristin tespit edildiğini duyurdu.
Teröristler, ateş destek vasıtaları ve ATAK helikopterleri tarafından etkisiz hale getirildi.
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki teröristlere yönelik operasyonlara kararlılıkla devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 15, 2021
Pençe Şimşek operasyon bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist daha ateş destek vasıtalarımız ve ATAK helikopterlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. pic.twitter.com/A0ifw0hle1
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