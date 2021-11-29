Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki temaslarını tamamlayan Kaymakcı, ziyaretine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kaymakcı, Bosna Hersek-Türkiye siyasi istişareleri için iki günlük bir ziyarette bulunduğunu ifade ederek "Dün Bosna Savaşı'nda oluşturulan tüneli ziyaret ettik ve barış ile istikrarın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük. Bosna Hersek'teki yatırımcılarla da bir araya geldik." dedi.

Bugünkü ziyaretleri kapsamında Bosna Hersek Dışişleri Bakan Yardımcısı Josip Brkic ile bir araya geldiğini aktaran Kaymakcı, ikili ilişkilerin tüm boyutlarını ele aldıklarını belirtti.

"Türkiye aynı zamanda Bosna Hersek'te önemli bir ticaret ortağı"

Kaymakcı, ziyaretin Bosna Hersek'in toprak bütünlüğü, egemenliği ve siyasi bütünlüğünün Türkiye tarafından desteklendiğini vurgulamak amacıyla yapıldığını söyleyerek, "Türkiye aynı zamanda Bosna Hersek'te önemli bir ticaret ortağı, bir yatırımcı ve önemli yatırımlar yapan bir ülke." diye konuştu.

Son dönemde Bosna Hersek'te siyasi gerginlikler yaşandığını anımsatan Kaymakcı, "Burada önemli olan Bosna Hersek'i oluşturan üç toplumun liderinin de Türkiye'ye dönmüş olması ve sorunun aşılmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım istemesi. Bu bizim için çok önemli. Türkiye, Bosna Hersek'te her zaman istikrarı destekleyen, bir devlet olarak güçlenmesine ve ekonomisinin kalkınma yönünde ilerlemesine çaba gösteren bir ülke." ifadelerini kullandı.

Kaymakcı, Bosna Hersek Yüksek Temsilcilik Ofisini (OHR) de ziyaret ettiğini söyleyerek "OHR de Türkiye'nin Bosna Hersek'in güçlenmesine ve AB ile NATO'ya katılımına verdiği desteği takdir ediyor." dedi.

Kaymakcı, Saraybosna'daki ziyaretleri kapsamında Saraybosna Üniversitesi Siyasi Bilimler Fakültesinde "Türkiye, Balkanlar ve AB" konulu söyleşiye de katıldı.