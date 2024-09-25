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Gündem
AA 25.09.2024 22:35

Dışişleri Bakan Yardımcılarından Türkevi'nde diplomasi trafiği

Dışişleri Bakan Yardımcıları Büyükelçi Ayşe Berris Ekinci, Burhanettin Duran ve Nuh Yılmaz, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu marjında Türkevi'nde ayrı ayrı uluslararası kurum yetkilileriyle diplomatik temaslarda bulundu.

Dışişleri Bakan Yardımcılarından Türkevi'nde diplomasi trafiği

Bakanlığın X sosyal medya platformundan BM 79. Genel Kurulu marjında gerçekleştirilen görüşmelere ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımlara göre, Ayşe Berris Ekinci, Türkevi'nde Dünya Gıda Programı (WFP) İcra Direktör Yardımcısı Carl Skau ile görüştü.

Görüşmede, Türkiye-WFP ilişkileri ile uluslararası insani yardım çabalarında işbirliği konuları ele alındı.

Ekinci, ayrıca ABD Dışişleri Bakanlığı Enerji Kaynaklarından Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Geoffrey Pyatt ile bir araya geldi.

Görüşmede, enerji güvenliği konusunda ABD ile ikili ve bölgesel işbirliğini geliştirme imkanları görüşüldü.

Öte yandan 5. Hazar İş Forumu'na da katılan Ekinci, buradaki konuşmasında, Hazar bölgesinde enerji güvenliği ve bağlantısallık konusunda işbirliğinin geliştirilmesine yönelik görüşlerini paylaştı.

Bakan Yardımcısı Duran ise Bangladeş, Türkiye, Avrupa Birliği, ABD, İngiltere ve Gambiya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Rohingya Krizi Hakkında Yüksek Düzeyli Yan Etkinliğe katılarak bir konuşma gerçekleştirdi.

Ayrıca Duran, Libya Dışişleri Bakanı Tahir el-Baur ile de bir araya geldi.

Görüşmede Libya’ya dair güncel gelişmeler ve Türkiye ile Libya arasındaki ilişkilerin daha da güçlendirilmesine yönelik hususlar ele alındı.

Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz da ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın New York'taki Morgan Library'de düzenlediği "Geleneksel Transatlantik Dışişleri Bakanları Toplantısı'na" katıldı.

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Birleşmiş Milletler Dışişleri Bakanlığı
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