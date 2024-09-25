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Gündem
TRT Haber 25.09.2024 20:35

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'de diplomasi trafiği sürüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'deki ikili temasları kapsamında Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile Türkevi’nde bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mikati ile görüşmesinde, Türkiye'nin İsrail tarafından hedef alınan Lübnan'ın yanında olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'de diplomasi trafiği sürüyor

Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu vesilesiyle Amerika Birleşik Devletleri’nin New York şehrinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiği devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu için gittiği New York’taki Türkevi’nde Lübnan Başbakanı Necip Mikati’yi kabul etti.

Görüşmede Türkiye ile Lübnan ikili ilişkileri, İsrail’in Lübnan ve Filistin’e yönelik saldırıları, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin İsrail tarafından hedef alınan Lübnan’ın yanında olduğunu, uluslararası toplumun İsrail saldırganlığını durduracak bir çözümü acilen hayata geçirmesi gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in temel insan haklarını hiçe saydığını, dünyanın gözü önünde bir soykırım yaptığını, bunu durdurmanın ve saldırılar sonucu oluşan insani krizi sona erdirmenin bir insanlık görevi olduğunu belirtti.

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ABD Birleşmiş Milletler Lübnan Recep Tayyip Erdoğan
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