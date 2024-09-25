Emine Erdoğan'ın ABD'de temasları devam ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ABD'nin New York kentinde düzenlenen "Afrika Yemek Kültürü" kitabının tanıtımına ilişkin, "Her tarif, uzak coğrafyaları yakınlaştıran bir dostluk çağrısı olarak yankılansın" dedi.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Afrika'nın zengin mutfak kültürünü dünyaya tanıtan "Afrika Yemek Kültürü" kitabının kültürlerarası anlayışı ve birlikteliği güçlendirmesini diledi.

"Her tarif, uzak coğrafyaları yakınlaştıran bir dostluk çağrısı olarak yankılansın." ifadelerini kullanan Erdoğan, New York' yapılan "Afrika Lezzetleri: Bir Kültür, Mutfak ve Dostluk Şöleni" ile "Afrika Ev Yemek Kitabı" tanıtım programından bir videoyu da paylaşımına ekledi.

Nijerya Devlet Başkanı'nın eşi Tinuba'ya imza teşekkürü

Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı imzalayan Nijerya Devlet Başkanı'nın eşi, dostum Oluremi Tinubu Hanımefendi'ye desteği için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Erdoğan paylaşımında şunları ifade etti:

"Sıfır atık uygulamasını yaygınlaştırmak için verilen bu söz, dünyamızın her bir zerresine duyduğumuz saygının sembolü. Doğanın bizlere sunduğu mucizeleri koruma yolunda güç birliği yapan her elin, yarınlarımızı daha temiz, daha yaşanabilir kılacağına yürekten inanıyorum."

"Dünya Ortak Evimiz" ve "Sıfır Atık" etiketlerini kullanan Erdoğan, imzadan sonra Tinubu'yla çekilen fotoğrafına paylaşımında yer verdi.