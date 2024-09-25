Bakan Güler, sınır ötesinde görev yapan birlik komutanlarıyla görüştü

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şırnak'taki 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulunan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, sınır ötesinde görev yapan birlik komutanlarıyla video telekonferans toplantısı yaptı.

Güler, Türkiye'nin yakın coğrafyası başta olmak üzere dünya genelinde, birbiri ardına gerginlikler ve krizlerin yaşandığını, çatışmalar ve savaşların ortaya çıktığını belirtti.

Böyle bir ortamda, Bakanlık olarak ülke ve milletin güvenlik ile huzuru için gece gündüz demeden azim ve kararlılıkla görevlerini yerine getirdiklerini kaydeden Güler, şu ifadeleri kullandı:

"Bu kapsamda şanlı ordumuz, sizlerin kahramanlık ve fedakarlıklarıyla son bir asrın en kapsamlı, en yoğun ve en etkili faaliyetlerini gerçekleştirerek özellikle terörle mücadelede destansı başarılar elde etmektedir. Son yıllarda, terör tehdidinin kaynağında yok edilmesi stratejisiyle Irak'ın kuzeyindeki terör unsurlarını hedef alan başarılı operasyonları icra ettik."

"Gabar'da petrol çıkartılabiliyorsa sınır ötesindeki mücadele sayesinde"

Güler geçmişte yürütülen sınırlı hedeflere yönelik kısa süreli operasyonlar yerine bugün artık "kaynağında, sürekli ve kapsamlı" operasyonlar icra ederek terör örgütlerine büyük darbeler vurduklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Şu an, eğer orada olmasaydık, örgütün sınırlarımıza yönelik saldırıları, daha önce olduğu gibi devam edecekti ve mevcut istikrar ortamı sağlanamayacaktı. Bugün, güvenlik ve huzur ortamının tesis edildiği Şırnak'ta yatırımlar tüm hızıyla devam ediyorsa Türkiye'nin en büyük petrol rezervlerinden birine sahip Gabar'da, güvenli bir şekilde petrol çıkartılabiliyorsa bunlar hep, Mehmetçiğimizin en başta sınırlarımızın ötesindeki mücadelesi sayesindedir."

Bakan Güler, bu süreçte 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'nın yüksek vazife şuuru ve sorumluluk bilinciyle ortaya koyduğu üstün gayretlerin her türlü takdirin üzerinde olduğunu ifade ederek, "Ordumuzun seçkin birliklerinden biri olan 23'üncü Piyade Tümenimiz şu anda dahi Pençe Kaplan, Pençe Şimşek ve Pençe Kilit bölgelerindeki yüksek mücadele azmiyle vatan topraklarımızı büyük bir güvenle koruyor. Bundan sonra da terör örgütüne hak ettiği ağır darbeleri vurmayı sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Hiçbir terörist Mehmetçiğimizin çelik yumruğundan kurtulamayacak"

Bu kapsamda Irak ile son dönemde önemli bir gelişim kaydeden ilişkileri oldukça önemli gördüklerini vurgulayarak, Güler, şöyle konuştu:

"Nitekim hain terör örgütü, Irak'ın egemenliğine de zarar vermekte, çarşı, pazar yerlerini kundaklamakta, bölge halkını zorla yerinden etmektedir. Terör örgütünün bölgedeki varlığının sonlandırılması için Irak ile imzaladığımız Güvenlik İş Birliği ve Terörle Mücadeleye Dair Mutabakat Zaptı çerçevesinde somut adımları da atmaya başladık. Şuna eminim ki hiçbir terörist, kahraman Mehmetçiğimizin çelik yumruğu altında ezilmekten kurtulamayacaktır."

Teröre karşı verilen mücadelenin yanı sıra hudut güvenliğini de personel sayısı ve teknoloji bakımından en güçlü ve en kapsamlı tedbirlerle sağladıklarını ifade eden Güler, aynı şekilde mavi ve gök vatandaki hak ve menfaatleri de tavizsiz şekilde koruduklarını vurguladı.

Bakan Güler, bu faaliyetlerle eş zamanlı olarak karada, denizde ve havada büyük ve etkili tatbikatları icra etmekte, yerli ve milli savunma sanayisi ürünü silah sistemleriyle ordunun imkan ve kabiliyetlerini daha da artırmakta olduklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye'nin uluslararası arenadaki ağırlığının her geçen gün arttığını, bölgesinde ve dünyada vazgeçilmez bir aktör haline geldiğini aktaran Güler, şu ifadeleri kullandı:

"Nitekim çatışma ve ihtilafların çevrelediği bölgenin tam kalbinde yer alan ülkemiz, krizlerin ve sorunların çözümüne yönelik çok kapsamlı girişimlerde bulunmaktadır. Tüm bu girişimler, Türkiye'nin küresel bir aktör haline dönüştüğünü, müzakere masalarının ve güvenlik mimarisinin vazgeçilmez bir üyesi haline geldiğini en açık şekilde ortaya koymaktadır."

Güler, Türkiye'nin etkisini böylesine artırdığı bir dönemde doğal olarak faaliyet sahaları artan Türk Silahlı Kuvvetlerinin de Azerbaycan, Libya, Kosova, Bosna Hersek, Katar, Somali, Suriye ve Irak ile daha birçok coğrafyada barış ve istikrarın tesisi için büyük gayret sarf ettiğini belirtti.

Ordunun aynı zamanda barışın da yılmaz bir savunucusu olduğuna dikkati çeken Güler, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Türkiye olarak ulaştığımız bu üstün seviyeyi, silahlı kuvvetler olarak aynı anda birçok görevi başarıyla icra edebilme kabiliyetimizi çok iyi idrak etmemiz gerekmektedir. Bu başarı hikayesinde sizler de mühim bir rol üstlenmektesiniz. Çok iyi biliyoruz ki elde ettiğiniz başarılar, sahip olduğunuz fizik gücü ve teknik harp araçları ile değil yüreğinizdeki vatan sevgisinden de kaynaklanmaktadır."

"Sizler, cesaretin en önde gelen temsilcileri olarak yüreğinizdeki vatan ve millet sevgisiyle burada görev yapıyorsunuz" diyen Güler, şunları kaydetti:

"Bu aşk, her zorluğun üstesinden gelmenizi sağlamaktadır. Sizlerin de gayretleriyle şu ana kadar her alanda elde ettiğimiz başarıların korunması ve daha yüksek seviyelere çıkarılması temel önceliğimizdir. Bu kapsamda, siz değerli silah arkadaşlarımdan da hangi görevi üstlenirseniz üstlenin, elinizden gelenin en iyisini yapmanızı bekliyorum. Çünkü size kıymet kazandıracak yaptığınız işlerdir."

"Türkiye Yüzyılı vizyonuyla hedeflerimize emin adımlarla yürüyoruz"

Görevlerin başarıya ulaşması için takım ruhu ve birlikte çalışabilme becerisinin hayati önemde olduğuna dikkati çeken Güler, şu ifadeleri kullandı:

"Bu esasları rehber edineceğine inandığım siz kahraman silah ve mesai arkadaşlarımın, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da görev ve sorumluluklarınızın ifasında üstün bir gayret göstereceğinize, yapacağınız çalışmalar ile Türk Silahlı Kuvvetlerimizin gücüne güç katacağınıza yürekten inanıyorum. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına başladığımız bu tarihi dönemde Türkiye Yüzyılı vizyonuyla hedeflerimize emin adımlarla yürüyoruz. Bu süreçte bizlere düşen, başta savunma ve güvenlik alanı olmak üzere elimizden gelen her konuda ülkemiz ve asil milletimiz için en üstün gayretle çalışmaktır."

Güler, bugüne kadarki tüm devlet büyüklerine ve komutanlara saygıyla anarken şehitlere ve ebediyete irtihal eden gazileri rahmet ve minnetle yad etti, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde terörle mücadele eden askerlere de görevlerinde üstün başarı diledi.

Bakan Güler 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'ndaki inceleme ve denetlemelerin ardından Şırnak sokaklarında gezerek, esnaf ziyaretinde bulundu, vatandaşlarla sohbet etti.