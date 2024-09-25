Az Bulutlu 22.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 25.09.2024 18:09

Bakan Fidan, Lübnan Dışişleri Bakanı Buhabib ile görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurul toplantısına katılmak için bulunduğu New York'taki Türkevi'nde Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Buhabib ile görüştü.

Bakan Fidan, Lübnan Dışişleri Bakanı Buhabib ile görüştü
[Fotograf: AA]

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Abdullah Buhabib görüşmede Bakan Hakan Fidan'a Lübnan'daki durumla ilgili bilgi verdi.

Buhabib ayrıca, Türkiye tarafından Lübnan’a bu sabah gönderilen ilaç yardımından dolayı teşekkür etti.

Bakan Fidan, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırısının kabul edilemez olduğunu, İsrail’in bölgeyi bir kaosa sürüklemek istediğini belirtti.

Türkiye’nin Lübnan’ın yanında olduğunu ifade eden Fidan, uluslararası toplumun birlik içinde hareket etmesi gerektiğini söyledi.

ETİKETLER
Dışişleri Bakanlığı Hakan Fidan Lübnan
Sıradaki Haber
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Rusya Devlet Duması Başkanı ile görüştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:23
Bakan Fidan: Gazze'deki kabul edilemez durum, uyanış çağrısı teşkil etmelidir
19:27
Bakan Güler, sınır ötesinde görev yapan birlik komutanlarıyla görüştü
18:57
Ankara'da kaçırılan 1487 sikke ele geçirildi
18:58
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Putin ile görüştü
18:37
Tecrübe Atölyesi’nin konuğu Murat Yıldırım
18:34
TRT spikerinden diksiyon eğitimi için doğru adres: TRT Akademi
İzmir'de dalış yapan grup akya balığı sürüsüyle karşılaştı
İzmir'de dalış yapan grup akya balığı sürüsüyle karşılaştı
FOTO FOKUS
Dere kenarına çöp döken belediyeye 1 milyon 299 bin lira ceza
Dere kenarına çöp döken belediyeye 1 milyon 299 bin lira ceza
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ