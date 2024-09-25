Bakan Fidan, Lübnan Dışişleri Bakanı Buhabib ile görüştü

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Abdullah Buhabib görüşmede Bakan Hakan Fidan'a Lübnan'daki durumla ilgili bilgi verdi.

Buhabib ayrıca, Türkiye tarafından Lübnan’a bu sabah gönderilen ilaç yardımından dolayı teşekkür etti.

Bakan Fidan, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırısının kabul edilemez olduğunu, İsrail’in bölgeyi bir kaosa sürüklemek istediğini belirtti.

Türkiye’nin Lübnan’ın yanında olduğunu ifade eden Fidan, uluslararası toplumun birlik içinde hareket etmesi gerektiğini söyledi.