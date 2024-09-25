Bakan Kacır, BM Yüksek Temsilcisi Fatima ile görüştü

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Yüksek Temsilci Fatima ile Birleşmiş Milletler (BM) 79'uncu Genel Kurulu marjında görüştüklerini söyledi.

Görüşmede, dijital teknolojilerin en az gelişmiş ülkelerde daha iyi bir gelecek inşasına hizmet etmekte önemli araç olabileceğinin altını çizdiklerini belirten Kacır, sanayi ve teknoloji alanında işbirliğini ilerletme konusunda kararlılıklarını ifade ettiklerini aktardı.

Kacır, dünyada halen 2,6 milyar kişinin internete erişimi olmadığına işaret ederek, "Gerçek bir sürdürülebilir kalkınmadan söz etmek adına kapsayıcı adımlar atmak zorundayız. Birleşmiş Milletler Teknoloji Bankasına da ev sahipliği yapan ülke olarak Türkiye, en az gelişmiş ülkelere desteğini sürdürecek." ifadesini kullandı.