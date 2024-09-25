Açık 20.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 25.09.2024 19:44

Bakan Kacır, BM Yüksek Temsilcisi Fatima ile görüştü

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Birleşmiş Milletler En Az Gelişmiş Ülkeler, Denize Çıkışı Olmayan Gelişmekte olan Ülkeler ve Gelişmekte olan Küçük Ada Devletleri Yüksek Temsilcisi Rabab Fatima ile bir araya geldi.

Bakan Kacır, BM Yüksek Temsilcisi Fatima ile görüştü

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Yüksek Temsilci Fatima ile Birleşmiş Milletler (BM) 79'uncu Genel Kurulu marjında görüştüklerini söyledi.

Görüşmede, dijital teknolojilerin en az gelişmiş ülkelerde daha iyi bir gelecek inşasına hizmet etmekte önemli araç olabileceğinin altını çizdiklerini belirten Kacır, sanayi ve teknoloji alanında işbirliğini ilerletme konusunda kararlılıklarını ifade ettiklerini aktardı.

Kacır, dünyada halen 2,6 milyar kişinin internete erişimi olmadığına işaret ederek, "Gerçek bir sürdürülebilir kalkınmadan söz etmek adına kapsayıcı adımlar atmak zorundayız. Birleşmiş Milletler Teknoloji Bankasına da ev sahipliği yapan ülke olarak Türkiye, en az gelişmiş ülkelere desteğini sürdürecek." ifadesini kullandı.

ETİKETLER
Birleşmiş Milletler Mehmet Fatih Kacır Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Sıradaki Haber
Emine Erdoğan'ın ABD'de temasları devam ediyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:00
Etiyopya'da otobüsün nehre devrilmesi sonucu 28 kişi öldü
20:57
İsrail’in saldırıları altındaki Lübnan’da göç edenlerin sayısı 150 bini aştı
20:56
Türk savaş gemileri KKTC limanlarını ziyaret edecek
20:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'de diplomasi trafiği sürüyor
20:34
Bakan Güler Şırnak'ta ziyaretlerde bulundu
20:30
Altun: İsrail Başbakanı sivillerin katledilmesi konusunda dünyada konuşacak son kişidir
İzmir'de dalış yapan grup akya balığı sürüsüyle karşılaştı
İzmir'de dalış yapan grup akya balığı sürüsüyle karşılaştı
FOTO FOKUS
Bakan Güler Şırnak'ta ziyaretlerde bulundu
Bakan Güler Şırnak'ta ziyaretlerde bulundu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ