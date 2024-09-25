Açık 17.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 25.09.2024 21:47

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birçok Batılı ülke İsrail karşısında sessiz kalmaya devam ediyor

Birçok Batılı ülkenin soykırımcı İsrail'in Gazze katliamına sessiz kalmaya devam ettiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail'e karşı bir tutum geliştirmediler. NATO müttefikleri arasında da maalesef İsrail'in yanında duran ülkeler var. Şu an ABD'deyiz ve ABD de bu ülkelerden biri" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birçok Batılı ülke İsrail karşısında sessiz kalmaya devam ediyor

Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu için New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerikan NBC News kanalından Keir Simmons'a röportaj verdi.

Röportajında, Türkiye-Rusya ilişkileri ve Türkiye'nin ekimde Rusya'da düzenlenecek BRICS toplantısına davetli olarak katılma kararına ilişkin Erdoğan, "Rusya'yla ilişkilerimiz çok boyutlu. Siyasi, ekonomik, kültürel ve savunma sanayi alanında ilişkilerimiz mevcut." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasında dayanışma ve ekonomik işbirliğinin de her gün büyümeye devam ettiğini dile getirdi.

"Birçok Batılı ülke İsrail karşısında sessiz kalmaya devam ediyor"

Erdoğan, Batılı ülkelerin İsrail'e yönelik tutumu hakkında ise şunları söyledi:

"Maalesef birçok Batılı ülke İsrail karşısında sessiz kalmaya devam ediyor ve İsrail'e karşı bir tutum geliştirmediler. NATO müttefikleri arasında da maalesef İsrail'in yanında duran ülkeler var. Şu an ABD'deyiz ve ABD'de bu ülkelerden biri."

ABD Başkanı Joe Biden'ın bir taraftan İsrail'i eleştirdiğini ancak diğer taraftan farklı şekillerde destek verdiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin İsrail'e silah ve mühimmat sağladığını, destek olmak için Akdeniz'e uçak gemisi gönderdiğini anımsattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'deki seçimlerle ilgili bir soruya ise seçimleri kimin kazanacağından bağımsız olarak işbirliğinin süreceği mesajını vererek, şöyle konuştu:

"Ülkeleri, milletleri ve halkları idare edenler olarak bizlerin farklı düşünmesi mümkün değil. Küresel düzeyde ABD'nin tutumu net, Rusya'nın tutumu net. Tüm yönetimlerle ilişkilerimizi yakın bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz."

ETİKETLER
ABD Birleşmiş Milletler Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı Recep Tayyip Erdoğan
Sıradaki Haber
Türk savaş gemileri KKTC limanlarını ziyaret edecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:20
Brezilya Devlet Başkanı Lula, İsrail'in saldırılarını "soykırım" olarak tanımladı
22:01
Hizbullah, İsrail'in kuzeyini onlarca füzeyle hedef aldığını duyurdu
21:57
Bakan Bayraktar, ABD'de şirket yöneticileriyle yuvarlak masa toplantısı yaptı
21:49
İsrail’in güneyindeki Eylat kentine İHA saldırısı gerçekleştirildi
21:46
ABD’de adliyedeki patlamada 2 kişi yaralandı
21:44
İstanbul'da kamyon devrildi: 3 yaralı
İzmir'de dalış yapan grup akya balığı sürüsüyle karşılaştı
İzmir'de dalış yapan grup akya balığı sürüsüyle karşılaştı
FOTO FOKUS
Bakan Güler Şırnak'ta ziyaretlerde bulundu
Bakan Güler Şırnak'ta ziyaretlerde bulundu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ