Dışişleri: AB, Kıbrıs meselesinde tarafsızlığını yitirdi

Keçeli, Avrupa Komisyonu tarafından bir "Kıbrıs Özel Temsilcisi" atanmasına ilişkin soruya yanıt verdi.

Sözcü Keçeli, Avrupa Komisyonu tarafından "Kıbrıs Özel Temsilcisi" atanması kararının, "AB’nin iç meselesi" olarak değerlendirildiğini belirterek, AB'nin 2004 yılında BM Kapsamlı Çözüm Planı’nı reddetmelerine rağmen Kıbrıs Rum tarafını AB üyeliğine kabul ederek "Kıbrıs meselesi bağlamında tarafsızlığını yitirdiğini" ifade etti.

"AB'nin tarafgir yaklaşımının daha da pekiştiğini gözlemlemekteyiz"

Keçeli ayrıca, Avrupa Komisyonu tarafından bir "Kıbrıs Özel Temsilcisi" atanmasına ilişkin soruya yanıtında şunları kaydetti:

"Aradan geçen sürede Kıbrıs meselesine ilişkin olarak münhasıran Rum tarafının tutum ve iddialarını savunagelen AB’nin söz konusu tarafgir yaklaşımının son dönemde daha da pekiştiğini gözlemlemekteyiz. Diğer taraftan, söz konusu yetkilinin, Rum tarafını, Kıbrıs Adası’ndaki gerçekleri artık kabullenmeye sevk etmesini ve bu şekilde Rumların, ileride girişilebilecek yeni bir müzakere sürecinin bundan böyle iki toplum arasında değil, egemen eşitlik içinde iki devlet arasında yürütüleceğini idrak etmelerine yardımcı olmasını bekliyoruz."