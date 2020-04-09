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Din İşleri Yüksek Kurulundan cenaze işlemleriyle ilgili açıklama
[Fotoğraf: AA ]
Din İşleri Yüksek Kurulu, Bilim Kurulunun aldığı yeni karar üzerine koronavirüsten vefat edenlerin cenazelerinin koruyucu tedbirler alındıktan sonra usulüne göre yıkanması, kefenlenmesi ve defnedilmesi gerektiğini açıkladı.
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Etiketler: son dakika din işleri yüksek kurulu cenazeSon Güncelleme: 9 Nisan 2020 Perşembe 12:55
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