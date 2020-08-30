Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber, AA
Dijital Gösterim Merkezlerinde '30 Ağustos Zaferi' canlandırıldı
İletişim Başkanlığının Bursa, Çanakkale, Samsun, Konya, Kayseri, Antalya ve Diyarbakır olmak üzere 7 ilde kurduğu Dijital Gösterim Merkezleri de "30 Ağustos Zaferi" temasıyla ziyaretçilerini ağırladı.
30 Ağustos Zaferi'nin anlam ve önemini unutturmamak adına Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde milletin verdiği mücadele, görsel teknolojiler kullanılarak dijital ortamda sergilendi.
Sinematik ses sistemi eşliğinde üç boyutlu resim (hologram), 360 derece video ve video haritalama (mapping) teknikleriyle 30 Ağustos Zaferi'nin anlatılacağı merkezlerde, görme engelliler için görme engelli yolu, işitme engelliler için işaret diliyle anlatım imkanı da bulunuyor.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Dijital Gösterim Merkezlerinin yoğun ilgi görmesinden dolayı "mutlu ve gururlu" olduklarını söyledi. Merkezlerle millî, tarihî ve kültürel zenginliklerin canlandırıldığını vurguladı.
Etiketler: dijital gösterim merkezleri 30 Ağustos ZaferiSon Güncelleme: 30 Ağustos 2020 Pazar 22:05
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