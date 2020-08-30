Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Çavuşoğlu ile Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyon Başkan Yardımcısı Josep Borrell Fontelles'in görüşmesinde, Doğu Akdeniz konusu ele alındı.