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Bakan Çavuşoğlu, Borrell ile Doğu Akdeniz'i görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyon Başkan Yardımcısı Josep Borrell Fontelles ile telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Çavuşoğlu ile Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyon Başkan Yardımcısı Josep Borrell Fontelles'in görüşmesinde, Doğu Akdeniz konusu ele alındı.
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu Josep Borrell Fontelles doğu akdenizSon Güncelleme: 30 Ağustos 2020 Pazar 20:19
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