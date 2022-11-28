Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi 11:21Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
DHKP-C Türkiye sorumlusu Gülten Matur yakalandı
Terör örgütü DHKP-C'nin Türkiye sorumlusu Gülten Matur, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ve emniyetin ortak operasyonu sonucu İstanbul'da yakalandı.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT tarafından yürütülen istihbari çalışmalar sonucu "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında yakalama kararı bulunan firari terörist Matur'un, yurt dışına çıkma arayışında olduğu tespit edildi.
Matur, MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğünün ortak operasyonu sonucu bugün İstanbul'da yakalandı.
Etiketler: DHKPC/C Son Dakika Terörle Mücadele
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