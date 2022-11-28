Açıklamayı Milli Savunma Bakanlığı yaptı. Terör örgütü PKK/YPG’ye yönelik operasyonlar aralıksız devam ediyor.

Bakanlığın açıklamasında şu sözler yer aldı:

"Suriye’nin kuzeyini kana bulamaktan, yöre halkının huzur ve güvenini bozmaktan başka misyonu olmayan PKK/YPG’li teröristlere yönelik operasyonlarımız sürüyor.

Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 14 PKK/YPG’li terörist daha etkisiz hâle getirildi."

Suriye’nin kuzeyini kana bulamaktan, yöre halkının huzur ve güvenini bozmaktan başka misyonu olmayan PKK/YPG’li teröristlere yönelik operasyonlarımız sürüyor.



Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 14 PKK/YPG’li terörist daha etkisiz hâle getirildi. pic.twitter.com/itfKI9CcnA — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 28, 2022

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dün yaptığı açıklamada, "Pençe Kilit Harekatı’nın başından itibaren 480 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerin arasında saldırıyı gerçekleştiren hainler de yer alıyor. Arkadaşlarımızın kanını yerde bırakmadık, bırakmıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.