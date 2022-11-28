Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 28-29 Kasım'da İstanbul'un ev sahipliği yapacağı İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) 38. Bakanlar Toplantısı vesilesiyle İslam Kalkınma Bankası Başkanı Al Jasser ile görüştüğünü bildirdi.

Toplantının oldukça verimli geçtiğine dikkati çeken Nebati, "Banka ve ülkemiz arasındaki yakın iş birliğinden duyduğumuz memnuniyeti dile getirdik. Ayrıca ülkemizin Bankaya desteğinin altını çizdiğimiz görüşmede, ülkemizin güçlü ekonomisi ile sunduğu yatırım fırsatları hakkında istişarelerde bulunduk" sözlerini kullandı.