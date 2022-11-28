Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi 10:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Nebati BAE Ekonomi Bakanı Abdullah bin Tuk el-Mari ile görüştü
[Fotoğraf: Twitter/@NureddinNebati]
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Ekonomi Bakanı Abdullah bin Tuk el-Mari ile bir araya geldi.
Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bugün İstanbul'da Abdullah bin Tuk el-Mari ile görüştüklerini belirtti.
Nebati, "değerli dostum" diye hitap ettiği el-Mari ile ülkeler arasındaki ekonomik iş birliği başta olmak üzere, bölgesel ve küresel ekonomik gelişmeleri detaylı bir şekilde değerlendirdiklerini kaydetti.
Bugün İstanbul'da Birleşik Arap Emirlikleri Ekonomi Bakanı değerli dostum Sayın Abdulla bin Touq Al Marri ile bir araya geldik. pic.twitter.com/KFp6VU08BV— Dr.Nureddin NEBATİ???????? (@NureddinNebati) November 28, 2022
Ticaret Bakanı Mehmet Muş da dün el-Mari ile İstanbul’da görüşmüştü. Muş, buluşmada, Türkiye ile BAE arasındaki karşılıklı ticaret ve yatırımları artırmaya yönelik konuları ele aldıklarını ifade etmişti.
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