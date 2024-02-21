Duman 7.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 21.02.2024 10:58

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden "KAAN" paylaşımı

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bugün sabah saatlerinde ilk uçuşunu başarıyla yapan Milli Muharip Uçağı "KAAN" ile Türkiye'nin 5’inci nesil bir muharip uçağı üretebilecek altyapı ve teknolojiye sahip sınırlı sayıdaki ülkeler arasında yerini alacağını vurguladı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden "KAAN" paylaşımı

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bugün sabah saatlerinde ilk uçuşunu başarıyla yapan Milli Muharip Uçağı "KAAN" ile ilgili paylaşımda bulundu.

Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"'KAAN' gökyüzü ile buluştu. Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) öncülüğünde geliştirilen Türkiye'nin Milli Muharip Uçağı KAAN, bugün sabah saatlerinde Ankara'da ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirmiştir. Türkiye KAAN ile 5’inci nesil bir muharip uçağı üretebilecek altyapı ve teknolojiye sahip sınırlı sayıdaki ülkeler arasında yerini alacaktır. Çok rollü bir Milli Savaş Uçağı olan KAAN, her türlü hava-hava ve hava-yer muharebelerinin gereksinimleri için üstün kabiliyetlere sahiptir. KAAN üstün hava hâkimiyetini: Yeni Silahlarla Arttırılmış Havadan Havaya Muharebe Menzili, Yüksek/Süpersonik Hızda Dahili Silah Yuvalarından Hassas ve Tam Vuruş, Yapay Zekâ ve Nöral Ağ Desteğiyle Arttırılmış Muharebe Gücü ile sağlayacaktır."

Milli uçak 'KAAN' ilk uçuşunu yaptı
Milli uçak 'KAAN' ilk uçuşunu yaptı

 

ETİKETLER
İletişim Başkanlığı KAAN
Sıradaki Haber
Siyasi partiler, aday listelerindeki eksiklikleri yarına kadar tamamlayabilecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:22
Adnan Oktar Suç Örgütü'nün iletişim yöntemine ilişkin detaylar
11:24
Marmara'da batan geminin mürettebatını arama çalışmaları sürüyor
11:19
Türk devletlerinin enerjisi ve Avrupa'nın ilgisi: Azerbaycan
11:16
Bölgesel kalkınma projeleriyle şehirler cazibe merkezi haline getirilecek
11:12
Ağız ve diş sağlığı hastanesi kuruluyor
11:09
İstanbul havalimanları ocak ayında yolcu sayısını yüzde 8 artırdı
Yanan Balıklı Rum Hastanesi'nin yaraları gün geçtikçe sarılıyor
Yanan Balıklı Rum Hastanesi'nin yaraları gün geçtikçe sarılıyor
FOTO FOKUS
Adnan Oktar Suç Örgütü'nün iletişim yöntemine ilişkin detaylar
Adnan Oktar Suç Örgütü'nün iletişim yöntemine ilişkin detaylar
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ