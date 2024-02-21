Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden "KAAN" paylaşımı

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bugün sabah saatlerinde ilk uçuşunu başarıyla yapan Milli Muharip Uçağı "KAAN" ile ilgili paylaşımda bulundu.

Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"'KAAN' gökyüzü ile buluştu. Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) öncülüğünde geliştirilen Türkiye'nin Milli Muharip Uçağı KAAN, bugün sabah saatlerinde Ankara'da ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirmiştir. Türkiye KAAN ile 5’inci nesil bir muharip uçağı üretebilecek altyapı ve teknolojiye sahip sınırlı sayıdaki ülkeler arasında yerini alacaktır. Çok rollü bir Milli Savaş Uçağı olan KAAN, her türlü hava-hava ve hava-yer muharebelerinin gereksinimleri için üstün kabiliyetlere sahiptir. KAAN üstün hava hâkimiyetini: Yeni Silahlarla Arttırılmış Havadan Havaya Muharebe Menzili, Yüksek/Süpersonik Hızda Dahili Silah Yuvalarından Hassas ve Tam Vuruş, Yapay Zekâ ve Nöral Ağ Desteğiyle Arttırılmış Muharebe Gücü ile sağlayacaktır."