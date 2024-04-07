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TRT Haber 07.04.2024 23:44

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden “AK Parti’de ByLock kullananlar ifşa oldu” iddiasına yalanlama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, terör örgütü FETÖ’nün propaganda hesaplarından paylaşılan bazı görüntülerle ilgili “AK Parti’de ByLock kullananlar ifşa oldu” iddiasını yalanladı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden “AK Parti’de ByLock kullananlar ifşa oldu” iddiasına yalanlama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, kurulduğu günden bu yana asılsız iddiaların gerçeğini paylaşmak için çalışma yürütüyor.

Yapılan son paylaşımda, terör örgütü FETÖ’nün propaganda hesaplarından paylaşılan bazı görüntülerle ilgili, “AK Parti’de ByLock kullananlar ifşa oldu” iddiasının doğru olmadığı aktarıldı.

Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizin güvenlik ve istihbarat birimleri tarafından hazırlandığı ve Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’a arz edildiği iddia edilen dosya tamamen kurgudan ibarettir. Devletimizin ilgili kurumları tarafından böyle bir dosya hazırlanması söz konusu değildir. Bahse konu paylaşımlardaki sahte görsellerin 2017 yılında da sosyal medya mecralarında paylaşıldığı belirlenmiştir. Hiçbir belgeye dayanmayan görüntülerin, FETÖ’yle mücadele konusunda kamuoyunu manipüle etme amaçlı servis edildiği tespit edilmiştir."

 

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FETÖ İletişim Başkanlığı
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