Dezenformasyon Bülteni'nin 99'uncu sayısı yayımlandı

Bültende, İsrail'in resmi Arapça X hesabından paylaşılan "Hamas, güvenli bölgeye ulaşmaya çalışan sivillere saldırıyor" iddiasının doğru olmadığı, Gazze'de El Arabiye televizyon kanalının muhabirine konuşan bir kadının sözlerinin çarpıtıldığı belirtildi.

Söz konu görüntüler incelendiğinde Gazzeli kadının, Hamas'ın güneye giden sivilleri engellemeye çalıştığına yönelik herhangi bir ifade kullanmadığı, kadının, "Hedef almadan ateş ettiler. Biz yürümeye devam ettik." ifadesinde Hamas'tan değil, sivilleri yerlerinden ederek güneye gitmeye zorlayan İsrail askerlerinden bahsettiği aktarıldı.

Bültende, İsrail'in paylaştığı görüntülerde kadının konuşmasında geçen, "Kuzey sahilindeki kamptan geliyorum. Orada durum gerçekten çok kötü. Yerde şehitler vardı ve hava saldırılarıyla insanların evleri bombalanıyor. Korkunçtu." ifadelerinin ve görüntülerin kaydedildiği sırada İsrail bombardımanının sesinin

duyulduğu bölümlerin kesildiğinin tespit edildiği aktarıldı.

El Şifa Hastanesinde doktor olduğunu söyleyen kadının, 'Hamas hastaneye saldırıp ilaçlarımızı çalıyor' iddiasının da doğru olmadığı vurgulanan bültende, şu ifadelere yer verildi:

"Görüntülerdeki kadının elindeki stetoskop ve arkasındaki logoyu gösterme çabaları dikkati çekmiş, bölgedeki sağlık kuruluşlarıyla irtibata geçilerek bilgi alınmıştır. Bölgedeki basın mensupları ve sağlık kuruluşlarının El Şifa Hastanesinden edindiği bilgilere göre, İsrail'in yaydığı görüntülerdeki kadın, bir El Şifa çalışanı değildir. Şifa Hastanesinde çalışan birçok doktor ve hemşire, 'Bu kişiyi daha önce hiç görmediklerini' belirtmişlerdir. Ayrıca kadının Arapça aksanının kötü olduğu, Arapçadaki 'ayn' ve 'he' gibi bazı sesleri telaffuz edemediği tespit edilmiştir."

"Bahsedilen cismin silah olmadığı açıkça anlaşılmaktadır"

İsrail resmi hesaplarından paylaşılan "Al Jazeera'nin görüntülerinde Hamas üyelerinin Endonezya Hastanesi'nde olduğu görülüyor" iddiasının gerçeği yansıtmadığı bildirilen bültende, şunlar kaydedildi:

"Gazze'deki Endonezya Hastanesi çevresi İsrail savaş uçaklarınca bombalanmış, saldırı sonucu çok sayıda sivilin yaralandığı bildirilmiştir. Hastane içinde oluşan kargaşada bir kişinin elindeki copa benzer bir cisimle duvara vurduğu görülmüştür. İsrail'in resmi hesapları, bu cismin bir silah olduğunu ima eden görüntüler paylaşarak hastane saldırılarını meşru göstermeye çalışmıştır. İddiaya konu görüntüler incelendiğinde, bahsedilen cismin silah olmadığı açıkça anlaşılmaktadır."

Birleşik Krallık medyasının servis ettiği ve geniş yankı bulan, "Filistin yanlısı protestocular, 78 yaşındaki İngiliz ordu gazisi Jim Henderson'a saldırdı" iddiasının doğru olmadığı bildirilen bültende, İngiltere Ulaştırma Polisi Emniyet Müdür Yardımcısı Sean O'Callaghan'ın yaptığı açıklamada, 4 Kasım Cumartesi günü Edinburgh Waverley İstasyonu'nda meydana gelen olayla ilgili kendilerine 2 ayrı suç ihbarı geldiğini belirttiği aktarıldı.

Bildirilen ilk olayın istasyondaki protestolarla ilgisinin bulunmadığı, olayla ilgili Kuzey Lanarkshire'dan 41 yaşında bir kişinin tutuklandığı bildirilen bültende, şu ifadeler kullanıldı:

"Göstericilerin hatıra gelinciği satan bir adama saldırdığı' yönünde gelen ikinci ihbar üzerine CCTV görüntülerinin dedektifler tarafından detaylı bir şekilde incelendiği ve kimliği tespit edilen tanıklarla konuşulduğu ifade edilmiştir. Sonuç olarak soruşturmayı daha ileri götürmek için yeterli kanıt bulunamadığı ve satıcılarının kasıtlı olarak hedef alındığına dair bir durumun tespit edilmediği duyurulmuştur."

"Filistin'de ceset torbasındaki adam hapşırdı" iddiasına konu görüntülerin, bir İsrail televizyon kanalında, Filistinlilerin yaşadıklarıyla alay eden "Harika Ülke" programından alındığı belirtildi. Programda yan yana dizilmiş naaşlar ve hastanede yatan yaralı insanların mizah konusu yapıldığı kaydedildi.

"Çocukların bilinçsiz hale getirildiği iddiası" doğru değil

Bültende, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan "Filistinliler çocuklara afyon benzeri şeyler koklatıp bilinçsiz hale getiriyor, ardından makyaj yapıp görüntüleri dünyaya gösteriyorlar" iddiasının da doğru olmadığı belirtildi.

İsrail ordusunun 8 Kasım'da Gazze Şeridi'ndeki Maghazi ve Nuseyrat mülteci kamplarına düzenlediği saldırıda, 35 kişinin hayatını kaybettiği hatırlatılan bültende, "Hedef alınan bir binada 10'u çocuk 18 kişi hayatını kaybetmiştir. İddiaya konu görüntüler incelendiğinde çocuklara makyaj yaptığı ileri sürülen kadının, saldırıda hayatını kaybeden bir çocuğun yüzünü severek vedalaştığı görülmektedir. Ayrıca elinde görülen cismin bir makyaj malzemesi değil zikirmatik olduğu tespit edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

"İran insansız hava araçları ve balistik füzelerle İsrail şehirlerine büyük bir saldırı gerçekleştirdi" iddiasının gerçeği yansıtmadığı bildirilen bültende, söz konusu görüntülerin, Ağustos 2023'te Çin'deki bir iş merkezi yangını sırasında kaydedildiği ve İran'ın İsrail'e yönelik bir saldırısının söz konusu olmadığı belirtildi.

Bültende, "İsrail, Gazze'deki tünelleri suyla doldurarak Hamas direnişçilerini ikilemde bıraktı" iddiasına konu görüntülerin, 29 Temmuz 2023'te bir X hesabından paylaşıldığının tespit edildiği aktarıldı.

Görüntülerde, Umman'daki bir yeraltı sulama sisteminin anlatıldığı belirtilen bültende, "Umman Aflaj Sulama Sistemleri (Umman Kehrizi), MS 500 civarında inşa edilmiş antik su kanallarıdır. Umman'da halen kullanımda olan yaklaşık 3 bin yeraltı sulama sistemi bulunmaktadır" ifadeleri yer aldı.

"Kuzey Kore'de parlamentoya Hitler'in fotoğrafı asıldı iddiası"

"Kuzey Kore'den İsrail'e gönderme: Parlamentoya Adolf Hitler'in fotoğrafı asıldı" iddiasının doğru olmadığı belirtilen bültende, Adolf Hitler imajının, iddiaya konu fotoğrafa sonradan montaj yoluyla eklendiğinin tespit edildiği bildirildi.

İddiaya konu fotoğrafın aslının, 31 Mart 2013'te Kuzey Kore'nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansınca (KNS) Kuzey Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi'nin genel kurul toplantısı sırasında kaydedildiği, montajlanmamış halinde, arka planda görünen imajda 2011'e kadar Kuzey Kore'yi yöneten Kim Jong II'nin imajının yer aldığı belirtildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Sözcüsü Ofir Gendelman'ın paylaştığı görüntülerle ilgili,"Filistinliler uluslararası medyayı ve kamuoyunu kandırıyor, kameralar önünde yaralı rolü yapıyorlar" iddiasının da doğru olmadığı bildirilen bültende, "İddiaya konu görüntülerin, Lübnanlı Yönetmen Mahmut Remzi'nin Filistin'de yaşananlarla ilgili hazırladığı, 'The Reality (Gerçeklik)' adlı spot filmden alındığı tespit edilmiştir" ifadelerine yer verildi.