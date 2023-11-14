Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hacer Muhterem Coşan'ın cenazesine katıldı

Dün, 82 yaşında vefat eden Hacer Muhterem Coşan için Eyüpsultan Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi.
Törene katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Coşan'ın, cami avlusunda taziyeleri kabul eden oğlu Muharrem Nureddin Coşan ve yakınlarına başsağlığı diledi.
Cenaze namazında Erdoğan'ın yanı sıra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, eski Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve aile yakınları saf tuttu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, namazın ardından Coşan'ın tabutuna omuz verdi.
Coşan'ın naaşı, cenaze namazının ardından Eyüpsultan Mezarlığı'na defnedildi.
Hacer Muhterem Coşkun kimdir?
1941'de Bursa'nın İzvat Köyü'nde dünyaya gelen Coşan, İslami İlimler Alimi merhum Mehmed Zahid Kotku'nun kızıydı.
Merhum Prof. Dr. Mahmud Esad Coşan'ın eşi ve Muharrem Nureddin Coşan'ın annesi olan Hacer Muhterem Coşan, aslen Kafkas göçmeniydi.
Coşan'ın, Ankara'da adına yapılmış bir cami bulunuyor.