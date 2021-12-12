Haber Giriş: 12 Aralık 2021 Pazar 11:19Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Devlet korumasında yetişen 985 gencin ataması bu ay yapılacak
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın kuruluşlarında yetişen 985 genç, kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilecek. Hak sahibi gençler, tercih işlemlerini yarından itibaren gerçekleştirebilecek.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bakanlığın kuruluşlarında koruma ve bakım altında bulunan 985 gencin, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edileceğini açıkladı.
985 gencin ataması, bu ay içinde eğitim durumlarına uygun kadrolara yapılacak.
Hak sahibi gençler, tercih işlemlerini yarından itibaren 22 Aralık’a kadar e-devlet üzerinden gerçekleştirebilecek.
Tercih kılavuzuna bakanlığın internet sayfasından ve turkiye.gov.tr adresi üzerinden ulaşılabilecek.
Bugüne kadar devlet korumasında yetişmiş toplam 56 bin 726 kişi kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edildi.
Etiketler: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Sıradaki Haber
Kırmızı bültenle aranan firari hükümlü Ukrayna'da yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz