Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bakanlığın kuruluşlarında koruma ve bakım altında bulunan 985 gencin, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edileceğini açıkladı.

985 gencin ataması, bu ay içinde eğitim durumlarına uygun kadrolara yapılacak.

Hak sahibi gençler, tercih işlemlerini yarından itibaren 22 Aralık’a kadar e-devlet üzerinden gerçekleştirebilecek.

Tercih kılavuzuna bakanlığın internet sayfasından ve turkiye.gov.tr adresi üzerinden ulaşılabilecek.

Bugüne kadar devlet korumasında yetişmiş toplam 56 bin 726 kişi kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edildi.