Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ekonomi Muhabirleri Derneği ile bir araya geldi, gündeminde Kanal İstanbul projesi vardı. Proje için alternatif finans modelleri üzerinde çalıştıklarını söyledi.

"Burada bizim en büyük önceliğimiz, yapı maliyetinin genel bütçeye hiç yük getirmemesi. Dünyanın en önemli altyapı firmalarıyla görüşmelerimiz devam ediyor."

Çukurova Havalimanı önümüzdeki yıl hizmete girecek

Bakan Karaismailoğlu, inşaatı devam eden havalimanlarıyla ilgili de konuştu,

Çukurova Havalimanı'nın önümüzdeki yıl hizmete gireceğini söyledi.

"Çukurova Havalimanı yıllardır konuşulan kangren olmuş bir işti. Onu da düzene soktuk. 2022’nin aralık ayında Çukurova Havalimanı'nı da Türkiye’nin hizmetine sunacağız. Peşinden Yozgat, Artvin havalimanları gelecek."

Ankara-Sivas hızlı tren hattında sona doğru

Bakan Karaismailoğlu, demir yolu projelerinin de artacağını söyleyerek, şu bilgileri verdi:

"Bundan sonra demir yolu ağırlıklı bir yatırım dönemine girmiş bulunmaktayız. Demir yolu yatırımları biraz daha yükselecek, 2023’te yüzde 60’lara çıkacak. İnşallah önümüzdeki yıl içerisinde Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattını da hizmete alacağız."

"Bütçe proje gelirleriyle oluşacak"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, kendi gelirleriyle projelerini hayata geçirmeyi hedeflediklerini söyledi ve tarih verdi.

"2040 yılına geldiğimizde Türkiye’nin 4 en büyük yatırım bütçesine sahip Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı artık genel bütçeden 1 kuruş dahi almadan yaptığı projelerle kendisine gelir getiren, kendi bütçesini, kendi projeleriyle üreten bir kurum haline gelecek."