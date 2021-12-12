Haber Giriş: 12 Aralık 2021 Pazar 01:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenleme görüşülecek
Sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenlemeleri içeren maddeler, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda yeniden görüşülecek.
TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nun tezkeresini okuttu.
Buna göre, Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ihdas edilen, sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenlemeleri içeren 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. maddeleri komisyona geri çekildi.
Komisyon bugün toplanarak söz konusu maddeleri yeniden görüşecek.
Etiketler: TBMM Sağlık Çalışanları TBMM Komisyonları
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