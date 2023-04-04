Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı 12:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Devlet Bahçeli'den Alparslan Türkeş'in kabrine ziyaret
[Fotograf: AA]
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti.
Devlet Bahçeli, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından Türkeş'in kabrine kırmızı beyaz karanfiller bıraktı, bakır ibrikle su döktü.
Ziyarette parti yetkilileri ile Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım da yer aldı.
Etiketler: Devlet Bahçeli MHP
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