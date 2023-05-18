Devlet Bahçeli: Türkiye’nin krize değil, kucaklaşmaya ihtiyacı var

Bahçeli, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basmasının, tam bağımsızlık meşalesini tutuşturan ilk kıvılcım, vatanın kurtuluşuyla birlikte Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş istikametine atılan ilk adımı olduğunu belirtti.

Türklüğün makus talihinin 104 yıl önce Samsun kıyılarından Anadolu'ya dalga dalga uzanacak mücadele ruhuyla değiştiğini vurgulayan Bahçeli, Türk milletinin, kutlu varlığına ve tarihi haklarına yüksek bir fedakarlık ahlakıyla sahip çıktığını, bu kapsamda tek yanlı ve aleyhe işleyen müzakere ve mütareke dayatmalarını cesaretle reddettiğini kaydetti.

Bahçeli, Milli Mücadele'nin yalnızca silahla, yalnızca sahnelenen kahramanlıklarla, yalnızca "ölürsem şehit kalırsam gazi" anlayışıyla olmadığını, asırlara sari akılla, usta siyasi manevralarla, emsalsiz stratejik kararlarla, kuşkusuz sabrın ve sebatın imkanlarıyla kazanıldığını vurguladı.

Devlet Bahçeli, Samsun'dan itibaren muazzam bir heyecanla yakılan Milli Mücadele ateşinin her şeyden önce hatırı sayılır bir zamanın mahsulü olan fikri demlenme ve hazırlık sürecinin imrenilecek sonucu olduğunu belirtti.

Tecessüm eden milli mukavemetin Amasya Genelgesi'yle yol haritasının çizildiğini anlatan Bahçeli, Sivas ve Erzurum Kongreleriyle demokratik gücün devşirildiğini, 23 Nisan 1920'de de TBMM'nin açılmasıyla beraber maşeri vicdanda kök salındığını ifade etti.

Bahçeli, 19 Mayıs 1919 tarihi ile gelişen ve genişleyen olaylar zincirini müteakiben, ümitsizliğin seline kapılmış milli ülkülerin dirilmekle kalmayarak, istiklal ve istikbal namusu cansiparane şekilde müdafaa edildiğini, Türk milletinin karanlığın en koyu anında parlak geleceğini hayalden gerçeğe dönüştürdüğünü vurguladı.

"19 Mayıs 1919'un fikir dinamiği Türk milliyetçiliğidir"

Milli Mücadele'nin kaynak ve kuvvetinin, zulme ve zillete duyulan meşru öfkeyle temellendiğini ifade eden Bahçeli, "Müstevliler sayıca, siyaseten ve teknolojik imkanlar bakımından ne kadar avantajlı olsa da milletimiz husumete imanıyla direnmiş, nihayet hakkını çiğnetmemiş, onur ve haysiyetine leke düşürmemiştir. Bu tarihi ve milli hakikatin dayandığı ilkeler 19 Mayıs 1919'un ilham ve itibarıyla tezahür etmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Bahçeli, mesajında şunları kaydetti:

"En başta Aziz Atatürk olmak üzere Milli Mücadele kahramanları emperyalizmin insafına sığınmayı akıllarından dahi geçirmemişlerdir. Siyasi çıkar uğruna, sırf makam ve mevki tutkusu adına yabancıların denetim ve kontrolüne girmek dün olduğu gibi bugün de zillet olarak anılmıştır. Nihayet Türk milleti hiçbir zaman zillete kapılmamıştır. Milli ve manevi değerlerden nasiplenmemiş çarpık zihniyetlerin, vatan ve beka değerlerini sıkışınca hatırlayanların, üstelik 104 yıl önce karşımıza geçen zalimlerin bugünkü temsilcileriyle yol yürüyenlerin 19 Mayıs'ın mirasından alacakları tek bir hisse olamayacaktır. Doğrudur, bu aziz vatan sokakta bulunmamış ancak sokak mantığına, suçluların keyfine, menfur emellere, terör hedeflerine de asla bırakılmayacaktır. Bunun güvencesi hem Türk milleti hem de geleceğimizin tesellisi ve mükafatı Türk gençliğidir.

Türkiye Cumhuriyeti pazarlıkla, lütufla, ikramla, siparişle kurulmamıştır. Ancak bu şekilde de Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın önüne geçilemeyecek, ket vurulamayacaktır. Olmayan siyasi gücünü varmış gibi gösterip siyaseti at pazarına çevirenler, kamuoyuyla gün aşırı talep listeleri paylaşanlar samimi olmadığı gibi milli ve ahlaki değerlerle ters düşen fırsatçı acizlerdir. 19 Mayıs 1919'un fikir dinamiği Türk milliyetçiliğidir."

Türk milliyetçiliğinin her türlü tasallut ve tahrikten uzak şekilde istikrara, istiklale ve istikbale bir kez daha kucak açıp yol vereceğini belirten Bahçeli, Türk milliyetçiliğinin temelinin millet ve vatan sevgisi olduğunu aktardı.

"Devlet ve milletiyle hep birlikte ve her şeyden önce Türkiye"

Devlet Bahçeli, "Bu sarsılmaz ve tartışılmaz sevgi üzerinde sinsi sinsi pazarlık yapma telaş ve teşebbüsleri iflah olmaz bir ahlak ve mensubiyet krizi olarak değerlendirilmelidir. Türkiye'nin krize değil, kucaklaşmaya ihtiyacı vardır. Türk milletinin kutuplaşmayla geçirecek bir saniyesi bile yoktur. Bu nedenle vakit 85 milyon Türk vatandaşımızın tek yürek olma vaktidir. Cumhur, herkestir, nitekim herkes eşittir Türkiye'dir." ifadesini kullandı.

"Devlet ve milletiyle hep birlikte ve her şeyden önce Türkiye" takdir ve tercihinin mutlak surette öne çıkması ve öncelik alması gerektiğini kaydeden Bahçeli, açıklamasında şunları belirtti:

"Gün, 19 Mayıs 1919’un ilkelerinde 'omuz omuza' buluşma günüdür. Milli birlik ve kardeşlik inancıyla Cumhuriyetin yeni yüzyılına Türkiye mühür vuracaktır. Mehmetlerimize kurşun sıkanlarla el ele tutuşanlar siyasetin konusu değil, milli güvenlik sorunudur ve bunlar 19 Mayıs'ın muhteşem duruşunu idrakten tamamen yoksunlardır. Ayrıca ve maalesef demokrasiyi ağızlarından düşürmeyenlerin, milletimizin sandıkta tecelli eden iradesine hakaretler yağdırması, özellikle depremzede vatandaşlarımıza küfürler savurması affedilemez bir alçaklıktır. Böylesi bir vandallığı görmezden gelmek imkansızdır.

Milletimizin hür iradesine savaş açanların despot ve tahammülsüz oldukları artık netleşmiştir. Bu anti-demokrat tavrın hesabını soracak da yine milletimizin ta kendisidir. Açıktır ki, Türk gençliği her şeyin farkında ve bilincindedir. Gençlik gözbebeğimiz, gelecek güvenimizdir. Niyazım odur ki, Türk gençliği evvelemirde varoluş haklarına, diri hedeflerine, tertemiz ilkelerine, dünyada adından söz ettiren ülkesine sonuna kadar destek verecektir. Türk ve Türkiye Yüzyılı, Türk gençliğinin iradesiyle tıpkı bir bayrak gibi yükselecektir. Bugünün gençliği geleceğin milli serveti, aynı zamanda milli şerefidir."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Türk gençliğini tebrik ederek birlikte çok daha güçlü olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi; 'Ey Türk istikbalinin evladı. İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur.' Bu duygu ve düşüncelerle, 19 Mayıs 1919'un 104. yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, kurucu kahramanları, aziz şehitlerimizi şükranla, minnetle ve rahmetle anıyor, aziz hatıraları önünde tazimle eğiliyorum."