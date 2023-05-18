Çok Bulutlu 18.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 18.05.2023 17:10

2. tur için tekrar seçmen kağıdı dağıtılacak

YSK, 28 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için tüm seçmenlere seçmen bilgi kağıdının tekrar dağıtılmasına karar verdi.

2. tur için tekrar seçmen kağıdı dağıtılacak

AK Parti karışıklık olmaması adına ikinci tur için de seçmen kağıdı gönderilmesi için başvuru yapmıştı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için tüm seçmenlere seçmen bilgi kağıdının tekrar dağıtılmasına karar verdi.

AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel'in verdiği dilekçede, şu ifadeler yer aldı:

"Ülkemizde ilk defa ikinci tur seçim yapılmaktadır. Seçmenler ilk defa yeni bir uygulama ile karşılaşmaktadırlar. İlk turda bile bazı art niyetli görevli görevsiz kişilerin 'eğer seçmen bilgi kağıdınız yoksa oy kullanamazsınız' gibi durumlarla karşılaşılmış, hatta okul bahçelerine seçmen bilgi kağıdı olmayanların alınmaması gibi durumlar da olmuştur. Seçmene kolaylık olması ve katılımı en üst seviyede tutmak için 28 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanı 2'nci tur seçimi için seçmenlere seçmen bilgi kağıtlarının basılarak dağıtılması için gerekli kurul kararının alınmasını saygılarımla arz ve talep ederim."

Başvuruyu değerlendiren YSK, 28 Mayıs'ta yapılacak 2'nci tur için seçmen bilgi kağıdının tekrar gönderilmesine karar verdi.

AK Parti YSK temsilcisi Recep Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "YSK müracaatımız üzerine 28 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı 2’inci tur seçimleri için tüm seçmenlere seçmen bilgi kağıdının tekrar dağıtılmasına karar vermiştir" ifadelerini kullandı. 

ETİKETLER
Seçim 2023 YSK
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizin verdiği rekor oy ikinci tur için en büyük güvencemizdir
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:57
Sağanak Ankara-Samsun ulaşımını aksattı
18:26
Lesotho Krallığı'nda kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi
18:20
Sudan'daki iç çatışma başkent ve çevresinde sürüyor
18:15
ABD'nin Montana eyaletinde TikTok yasaklandı
18:10
Ukrayna Dışişleri Bakanı: Rusya'ya karşı söz ve eylemde birlik sağlandı
17:44
Denizli'de elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti
Meclis yeni milletvekillerini bekliyor
Meclis yeni milletvekillerini bekliyor
FOTO FOKUS
Sağanak Ankara-Samsun ulaşımını aksattı
Sağanak Ankara-Samsun ulaşımını aksattı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ