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TRT Haber 18.05.2023 17:00

Memurlara kira desteği müjdesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, fahiş kira artışlarının önüne geçmek amacıyla yasal düzenleme yapıldığını, büyükşehirlerde memurlara il ve ilçe bazında kira katkısı verileceğini açıkladı.

Memurlara kira desteği müjdesi
[Fotograf: AA]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da Cumhur İttifakı'na üye parti temsilcilerinin yer aldığı basın toplantısında konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, konuşmasında şunları kaydetti;

Vatandaşlarımızın en çok dile getirdiği önemli üç sorunu çözmek için Cumhur ittifakı olarak çalışmalarımızı başlattık. Bunlardan ilki Antalya'mızdaki fahiş kira artışları. Önce Rusya-Ukrayna savaşı sonra asrın felaketi depremler arz talep dengesini bozdu. Ancak bu sorun sadece yaşanan krizlerin sonucu değil fırsatçıların da kurnazlığından kaynaklanıyor. Bu ahlaki de değil insani de değil. Yasal düzenlemelerle ve ilave tedbirlerle gerekeni yapacağız.

"Kira katkısı vereceğiz"

Büyükşehirlerde memurlara il ve ilçe bazında kira katkısı vereceğiz. TOKİ eliyle bölgemize yeni konutları süratle kazandırıp arz talep dengesini sağlayacağız. Şimdiden TOKİ için yerler bakmaya başladık arkadaşlarımızla beraber ve ilgili kurumlarımızla beraber. 

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