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Gündem
AA 18.05.2023 14:12

Bakan Koca: 9 bin kontenjan planlaması ÖSYM'ye gönderildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15 Nisan'da yapılan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı kapsamında eğitim kurumlarında 9 bin 2 kontenjan planlandığını ve kontenjan dağılımlarının kılavuzda yayımlanmak üzere ÖSYM'ye gönderildiğini bildirdi.

Bakan Koca: 9 bin kontenjan planlaması ÖSYM'ye gönderildi
[Fotograf: AA]

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 15 Nisan'da düzenlenen 2023-TUS 1. Dönem sınav sonuçlarının 12 Mayıs'ta ÖSYM tarafından açıklandığını anımsattı.

Sınava 21 bin 476 uzmanlık öğrenci adayı girdiğine işaret eden Koca, şunları kaydetti:

"Eğitim ve araştırma hastaneleri kontenjanı, üniversitelere Sağlık Bakanlığı adına kontenjan, vakıf üniversiteleri kontenjanı ve diğer kontenjanlar ile birlikte toplam 9 bin 2 kontenjan planlaması yapılarak, yayımlanmak üzere ÖSYM'ye gönderilmiştir. Yerleştirme sonuçlarının, tercihte bulunacak hekim arkadaşlarımın gönlüne göre olmasını diliyorum."

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