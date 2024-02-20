Devlet Bahçeli: Danıştay'ın kararı son derece tehlikeli ve sakıncalıdır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu.

Bahçeli, konuşmasında şunları kaydetti;

(Erzincan'da madende toprak kayması) Acılarımız üzerinden siyasi rant yapmak vicdansızlıktır. İşçilerimizin hayata döndürülmesi yegane dilek ve beklentimizdir. Siyanür iddiasında bulunanlar iddiaları ispat etsin. Ağzıyla değil de karnıyla konuşanların şımarıklıkları tahammül sınırlarını aşmıştır. Dedikodu üretmenin, kaygıları diri tutmanın tutarlı bir yanı var mıdır? İliç'de tehlikeli sızıntı şu ana kadar tespit edilmemiştir. Madende yaşanan felaketin derin izlerini beraber sileceğiz.

DEM ile CHP iç içe geçmiş, birini diğerinden ayırt etmek zorlaşmıştır. Özgür Bey'in şifreleri DEM'in eline geçmiştir. Ya muhalefet değişecek ya da millet muhalefetin defterini dürecektir. Bizdeki muhalefet iktidarı düşürmek şartıyla vatanı düşürmeye bile razıdır. İktidara değil de ülkesine muhalefet edenler siyasetin konusu olmaktan çok emperyalizmin konu mankenleridir. Onlar umudunu yapay zekaya bağlayadursunlar, Cumhur İttifakı Türk milletinin muazzam zekasıyla daha çok işleri başaracak. Bölücü terör örgütü PKK ile demlenerek bağ kurmak, FETÖ ile taşeronlar eliyle bağlantıya geçmek ülkemize ve milletimize yapılabilecek en vahim kötülüktür. CHP’nin yerel yönetimlerde yedek kulübesine çekilmesi, ıslah ve terbiye edilmesi milli bir görevdir.

"Sosyal, siyasal ve ekonomik istikrarın güvencesi hukuktur"

Anayasa Mahkemesi ile Danıştay'ın verdiği bazı kararların doğrudan devlet onuruna, milli varlık ve güvenliğimizin ruhuna zarar verdiği açıktır. Sosyal, siyasal ve ekonomik istikrarın güvencesi hukuktur. Milletimizin sinir uçlarını tahriş eden FETÖ'cülerle, PKK'lılarla alan açan sözü geçen yüksek mahkemelerin sıra fiyat istikrarını hedef alan fiyat anarşistleriyle ilgili önleyici kararlar almaya geldiğinde üç maymunu oynaması işgüzarlık ve iki yüzlülüktür. Ekonomik büyümenin dizginlenmesi, istihdamın geriletilmesi, cari dengenin bozulması için el ovuşturan, fiyat etiketlerini sürekli yukarı yönlü güncelleyen fırsatçıların, azgın fiyat anarşistlerinin ve bunların arkasındaki FETÖ'cülerin hukuken hesabı sorulmadan sosyal ve ekonomik huzur nasıl tesis edilecektir?

"FETÖ'cüleri aklamak vatana, millete ve adalete ihanet değil midir?"

Türk hukuk sistemi zehirlenmiş, haksızlık ve hukuksuzluk habis bir ur gibi yayılmıştır. Danıştay 5. Dairenin FETÖ'den ihraç edilen 387 hakim ve savcıyı tekrar mesleğine iade eden kararı çok tehlikelidir, çok sakıncalıdır. Hukuki bir temeli yoktur. Bu dairenin göreve iade kararı verdiği kişiler arasında ankesörlü hatlarla haberleşen, mahrem imamlarla irtibatı olan, bylock yazışmalarında adı geçen, terör örgütlerine bağış yapan, hakkında örgüt üyeliğinden işlem yapılan isimlerin olması nasıl izah edilebilecektir? Danıştaş 5. Daire nereye hizmet etmektedir? Bu karar alınırken 5. Daire üyeleri makbule mi yiyorlar, haşhaşilerin vaazlarını mı dinliyorlar? FETÖ'cüleri aklamak vatana millete ve adalete ihanet değil midir? FETÖ'cüleri görevi iade etmek cinayet değil midir? FETÖ'ye merhamet, şehitlerimize hakaret değil midir? Danıştay 5. Dairesi adalet ve hukuka göre karar vermemiştir. Allah'tan Hakimler ve Savcılar Kurulu devreye girmiş ve mesleğe iadesi yapılan 387 kişi hakkında yeni bir inceleme başlatmış, aynı zamanda Danıştay İdari Davaları Genel Kurulu'nda gerekli itirazlar yapılmıştır.