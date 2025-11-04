Devlet Bahçeli: Cumhur İttifakı'nda görüş ayrılığı söz konusu değildir

MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Devlet Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"İsrail Gazze'de soykırımı sürdürüyor. Ateşkes kararından bu yana 254 savunmasız insan hayattan koparıldı. İsrail'in taahhütlerine itibar edilmez. Soykırım suçlusu İsrail, ateşkes kararını paravan gibi kullanıyor.

İtibarı sönük kimi çevrelerin 'Terörsüz Türkiye' hedefini sabote etme çabası, provokasyonlara teşne olma gayreti bizim nazarımızda yok hükmündedir.

MHP ile Cumhur İttifakı arasında 'Terörsüz Türkiye' hedefi etrafında ne bir görüş ayrılığı ne de siyasi ihtilaf asla söz konusu değildir.

Meclis'te kurulan komisyondan seçilecek milletvekillerinin İmralı'ya giderek mesajları alması süreci güçlendirecektir. MHP böyle bir heyete katılmaya hazır.

Cumhur İttifakı yoluna devam edecek,tarihi mücadelesini sürdürecek, yeni yüzyılın çatısını el, güç, hedef, inanç ve ülkü birliği eşliğinde imanla örecek."

