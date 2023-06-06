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TRT Haber 06.06.2023 12:36

DEVA, Gelecek ve Saadet partileri ortak grup arayışında

Seçime CHP çatısı altında giren DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi, Meclis’te grup kurmak için harekete geçti. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, birleşmenin bir zorunluluk olduğunu söyledi.

DEVA, Gelecek ve Saadet partileri ortak grup arayışında

Gelecek, DEVA ve Saadet partilerinin mecliste grup kurma arayışları sürüyor. Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, görüşmelerin olumlu geçtiğini söyledi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile hafta sonu görüştüğünü ifade den Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile de görüşeceğini, bunun bir zorunluluk olduğunu herkesin görmesi gerektiğini ifade etti.

14 Mayıs seçimlerine CHP çatısı altında giren DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti, toplamda 38 milletvekili çıkarttı. Ancak hiçbirinin milletvekili sayısı tek başına grup kurma şartını sağlamıyor.

Birleşmenin, muhalefetin komisyonlarda daha fazla yer almasının yolunu açacağını belirten Davutoğlu, "Kürsüde grup başkan vekillerinin daha fazla söz almasına yol açar, daha etkin muhalefete yol açar. Dolayısıyla bunları görüşüyoruz" dedi.

Ayrı bir çatı parti kurulması gündemde

Parti yetkilileri çeşitli formüller üzerinde çalışıyor. Partilerin birleşmesi de bunlardan biri. Ancak her parti kendi ismi altında birleşilmesini istiyor. Bu nedenle ayrı bir çatı parti kurulması da gündemde. Bu gerçekleşirse Meclis'teki parti yönetiminin de paylaşılması söz konusu olacak.

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