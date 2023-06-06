Numan Kurtulmuş TBMM Başkanlığı için adaylık başvurusunu yaptı

TBMM Genel sekreterliğine adaylık başvurusunu yapan Kurtulmuş, gazetecilere yaptığı açıklamada şunları kaydetti;

Bu haftanın gündemi TBMM'nin yeni Meclis Başkanını seçmesi. Adayların başvurusu olacak. Dün bildiğiniz gibi Adalet ve Kalkınma Partisi Meclis grubu yöneticileri ve Milliyetçi Hareket Partisi Meclis grubu yöneticileri kendi şahısları adına ve partilerini temsilen şahsımı TBMM başkanlığı için aday gösterdiler. Bugün şahsi dilekçemi vererek TBMM başkanlığı sürecini başlattık. Bundan sonra söz çok değerli 600 milletvekilinindir.

28. dönemin tarihi bir döneme şahitlik edecek Meclis olduğuna inanıyorum. Meclis üzerine düşen sorumlulukları yerine getirecek ve Türkiye'nin milli hedeflerini gerçekleştirmek için güçlü adımların atılmasına yasama alanında gayret edecek ve bunu gerçekleştirecektir.