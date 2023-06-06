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TRT Haber 06.06.2023 12:31

İyi Partili Aytun Çıray partisinden istifa etti

27'inci dönem İyi Parti İzmir milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, partisinden istifa etti. Çıray istifa mektubunda kendisine karşı bir 'tasfiye operasyonu' başlatıldığını ve Akşener'e karşı güven kaybı oluştuğunu yazdı.

İyi Partili Aytun Çıray partisinden istifa etti
[Fotograf: AA]

İyi Parti'den bir üst düzey istifa haberi daha geldi. 27'inci dönem İzmir milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray partisinden istifa etti.

Çıray, ayrılma gerekçelerini istifa dilekçesinde anlatırken partisini eleştirdi. 2020'de yapılan İyi Parti kongresinde kendisine karşı tasfiye operasyonu başlatıldığını savundu. İYİ Parti'nin kuruluş hedeflerine sinsice darbe vurulduğunu söyledi.

"Akşener'e karşı öfke seli ve derin bir güven bunalımı oluştu"

Aytun Çıray mektubunda, Meral Akşener'in 6'lı masadan kalkmasıyla yaşanan krize de değindi. Olayın Türk toplumunda şok dalgasına neden olduğunu belirten Çıray, "Akşener'e karşı bir öfke seli ve derin bir güven bunalımı oluştu" ifadesini kullandı.

Çıray, seçim öncesi de partisini eleştiren paylaşımlarda bulunmuş ve milletvekili adaylığından çekilmişti. "Masa krizi sonrası baraj altına düşen oylarımız için çok çalışacağım" demişti.

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