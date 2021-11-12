Türkiye'nin en uzun bayrak direklerinin açılışı İstanbul'da Edirnekapı Şehitliği'nde ve Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu'nun Ulus yerleşkesinde yapıldı.

TRT Ulus yerleşkesinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı'nın katılımıyla inşası tamamlanan direğe Türk bayrağı çekildi. pic.twitter.com/mwHztYKKVn — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 12, 2021

Dev Türk bayrakları gökyüzünde

Açılışla birlikte, 115 metrelik yüksekliğe sahip direklere, 1453 metrekarelik dev Türk bayrakları çekildi. Bölyece daha önce Küçük Çamlıca Tepesi'nde 111 metre yükseklikte direğe çekilen 1000 metrekarelik bayrağın rekoru kırılmış oldu.

Açılış törenlerinde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, dünyanın dört bir yanında dalgalanan Türk bayrağının dosta güven, düşmana korku salmaya devam ettiğini söyledi.

Karaismailoğlu, bu büyüklükte Türk bayrağının pek çok projede dalgalandırılacağını belirtti.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı da programlara katıldı.

TRT Ulus yerleşkesinde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın @akaraismailoglu ve İstanbul Valimiz Sayın @AliYerlikaya ile Türkiye’nin en büyük bayraklarından birini göndere çektik bugün. Ulus’tan Çamlıca’ya selam gönderiyor ay yıldızımız.



Heybetiyle güç; gölgesinde esenlik. https://t.co/nIv8Um3ZqR — Zahid SOBACI (@zahidsobaci) November 12, 2021

Dev Türk bayrakları, İstanbul'un pek çok noktasından görülebilecek.