Açık 16.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 26.04.2026 20:40

Dev derbide "dezenformasyona kırmızı kart" mesajı

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Galatasaray ve Fenerbahçe'ye "dezenformasyona kırmızı kart" mesajı için teşekkür etti. Duran, "Etkileşim tuzağına düşmeden, bilginin kaynağını sorgulayarak; dezenformasyona hep birlikte 'dur' diyelim. Unutmayalım ki; gerçeğin peşinde, manipülasyondan uzak bir gelecek için hepimize görev düşüyor dedi.

Türk futbolunun kalbinin attığı Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, bu kez sadece yeşil sahadaki rekabetle değil, toplumsal farkındalık için atılan anlamlı bir adımla da tarihe geçti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yürütülen dezenformasyonla mücadele çalışmaları kapsamında, her iki takımın futbolcuları sahaya anlamlı pankartlarla çıktı.

Sahada birlik, bilgide doğruluk

Milyonları ekran başına kilitleyen dev maç öncesi seremoniye çıkan ezeli rakipler, el ele vererek dezenformasyonun yıkıcı etkilerine dikkat çekti.

Futbolcuların taşıdığı "Yalana kırmızı kart, doğru bilgi güçlü toplum" ve "Etkileşime değil gerçeğe inan, dezenformasyona dur de" yazılı pankartlar, tribünlerden ve sosyal medya kullanıcılarından büyük alkış ve beğeni topladı.

Dezenformasyonla mücadele kamuoyunun ortak görevi

İletişim Başkanlığı’nın "Dezenformasyonla Mücadele" kampanyası, sporun birleştirici gücüyle sadece stadyumdaki on binlere değil, ekran başındaki milyonlara da dijital çağın en büyük virüsüne karşı önemli bir çağrıda bulundu.

Pankartlarda yer alan mesajlarla, sosyal medyada sadece etkileşim uğruna yayılan asılsız bilgilerin toplumsal güveni ve huzuru zedelediği hatırlatıldı. Algı operasyonlarına, manipülatif içeriklere ve yalan haberlere karşı "toplumsal bağışıklık" kazanmanın önemi vurgulandı.

Galatasaray ve Fenerbahçe camialarının bu kritik konuda ortak bir duruş sergilemesi de dezenformasyona karşı mücadelenin tüm toplumu ilgilendiren önemli bir mesele olduğunu bir kez daha göstermiş oldu.

Burhanettin Duran'dan Galatasaray ve Fenerbahçe'ye teşekkür

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Galatasaray ve Fenerbahçe'ye farkındalık mesajı için teşekkür etti.

Duran, sosyal medya hesabından paylaştığı teşekkür mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Sahadaki rekabeti anlamlı bir farkındalıkla taçlandıran ülkemizin iki köklü spor kulübü
Galatasaray'a ve Fenerbahce'ye yürekten teşekkür ediyorum. Bugün yeşil sahada açılan bu pankartlar, sadece birer slogan değil; özellikle dijital dünyadaki güvenliğimiz için de önemli birer mesaj. 

Etkileşim tuzağına düşmeden, bilginin kaynağını sorgulayarak; dezenformasyona hep birlikte 'dur' diyelim. Unutmayalım ki; gerçeğin peşinde, manipülasyondan uzak bir gelecek için hepimize görev düşüyor."

 

ETİKETLER
Burhanettin Duran Derbi Fenerbahçe Galatasaray Son Dakika Dezenformasyon Dezenformasyonla Mücadele Merkezi
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fenerbahçe ve Beşiktaş'a tebrik
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
Bisiklet turu ile Muğla dünya sahnesinde
Bisiklet turu ile Muğla dünya sahnesinde
FOTO FOKUS
Tadamun katliamının faili Emced Yusuf'un itiraf görüntüleri
Tadamun katliamının faili Emced Yusuf'un itiraf görüntüleri
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ